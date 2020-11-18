Babil 20. final bölümü fragmanı yayımlandı! Babil neden final yapıyor?

Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay gibi isimleri buluşturan Babil dizisi ilk bölümüyle Ocak ayında ekrana gelmişti. Pandemi sürecinde çekimlerine ara verilen dizi, 20. bölüm ile ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Ekrana gelen yeni bölüm fragmanında; Egemen ile İrfan birbirlerine girerler. Ancak diğer yanda da İrfan'ın oğlu Deniz vardır. Ayşe ile İrfan'ın yakınlaşması dikkat çekerken Süleyman'ın korkunç planı da herkesi zora sokacaktır.

BABİL NEDEN BİTİYOR?

Cuma akşamı Star TV'de 19. son bölüm ile takipçilerinin beğenisine sunulan Babil, 20. bölümde bitiyor. Dizinin ilk yayı hayatına başladığı sırada elde ettiği reytingleri yakalayamadığı için final kararı aldığı iddia ediliyor. Fakat yayın ekibinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

BABİL DİZİSİ 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor. Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor. İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.