MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Babil 20. final bölümü fragmanı yayımlandı! Babil neden final yapıyor?
18.11.2020 - 14:50 |

Babil 20. final bölümü fragmanı yayımlandı! Babil neden final yapıyor?

Babil dizisi neden bitiyor? Star TV'de ekrana gelen dizi, oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görmüştü. Babil 20. bölümde final kararı aldı. Cuma akşamı seyirciyle buluşan dizinin 20. yeni bölüm fragmanı da paylaşıldı. İşte, Babil dizisi 19. bölüm özeti...

Babil 20. final bölümü fragmanı yayımlandı! Babil neden final yapıyor?
ABONE OL

Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay gibi isimleri buluşturan Babil dizisi ilk bölümüyle Ocak ayında ekrana gelmişti. Pandemi sürecinde çekimlerine ara verilen dizi, 20. bölüm ile ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Ekrana gelen yeni bölüm fragmanında; Egemen ile İrfan birbirlerine girerler. Ancak diğer yanda da İrfan'ın oğlu Deniz vardır. Ayşe ile İrfan'ın yakınlaşması dikkat çekerken Süleyman'ın korkunç planı da herkesi zora sokacaktır.

BABİL NEDEN BİTİYOR?

Cuma akşamı Star TV'de 19. son bölüm ile takipçilerinin beğenisine sunulan Babil, 20. bölümde bitiyor. Dizinin ilk yayı hayatına başladığı sırada elde ettiği reytingleri yakalayamadığı için final kararı aldığı iddia ediliyor. Fakat yayın ekibinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi. 

BABİL DİZİSİ 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor. Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor. İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aslıhan Karalar'ın kolyesi dikkat çekti

Aslıhan Karalar'ın kolyesi dikkat çekti

Mustafa Kapı: Fransa’da çok mutluyum

Mustafa Kapı: Fransa’da çok mutluyum

9 Kere Leyla ne zaman çıkacak? 9 Kere Leyla filmi oyuncuları ve konusu

9 Kere Leyla ne zaman çıkacak? 9 Kere Leyla filmi oyuncuları ve konusu

'Yıldız Tilbe'ye mahcup olmadım'

'Yıldız Tilbe'ye mahcup olmadım'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet