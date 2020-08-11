MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Babil' dizisinde merak edilen Ozan Güven bilmecesi
11.08.2020 - 08:20 |

'Babil' dizisinde merak edilen Ozan Güven bilmecesi

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları ile suçlanan Ozan Güven'in başrollerinden biri olduğu 'Babil' dizisinin, önümüzdeki hafta yeni sezon için çekimlere başlaması planlanıyor. Ancak Güven'in dizide yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.

'Babil' dizisinde merak edilen Ozan Güven bilmecesi
ABONE OL

'Babil' dizisinin hafta sonu sete çıkması planlanıyor. Ancak adı şiddet iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven'in diziye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım şirketi savcılığın dava açmasının ardından Ay Yapım'ın gelecek kamuoyu ve reklam veren baskısı nedeniyle Güven'le yola devam etmeme kararı aldığı konuşuluyor.

Ozan Güven'in ise, "Ben Deniz Bulutsuz'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin" diyerek, anlaşması nedeniyle Babil'e devam etmek istediği ve yapım şirketinin de bu konuda arkasında durmasını beklediği öğrenildi.

Yapım şirketinin Ozan Güven'e anlaşmanın cezai şartlarının bedelini ödemesi ya da ünlü oyuncuyla yola devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Ozan Güven şiddet iddiasıyla ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Barbaros konseri

Barbaros konseri

Merak edilen tasarımlar

Merak edilen tasarımlar

Tedbirli çift

Tedbirli çift

Arkadaşlarıyla tanıştırdı

Arkadaşlarıyla tanıştırdı

Sıradaki Haber