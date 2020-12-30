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30.12.2020 - 16:58 | | MESUT YILMAZ

Bade İşçil'den Malkoç Sualp cevabı

Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yılbaşı alışverisine çıkan oyuncu, yılbaşını oğlu ile evde geçireceğini söyledi.

Bade İşçil'den Malkoç Sualp cevabı
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Bade İşçil, "Eski eşiniz Malkoç Sualp de kutlamaya katılacak mı?" sorusuna, "Bizim kapımız herkese açık, eğer gelir oğlu ile yeni yıla girmek isterse tabi olabilir" yanıtını verdi. 

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Cadde Yazarları

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