30.12.2020 - 16:58 | | MESUT YILMAZ
Bade İşçil'den Malkoç Sualp cevabı
Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yılbaşı alışverisine çıkan oyuncu, yılbaşını oğlu ile evde geçireceğini söyledi.
Bade İşçil, "Eski eşiniz Malkoç Sualp de kutlamaya katılacak mı?" sorusuna, "Bizim kapımız herkese açık, eğer gelir oğlu ile yeni yıla girmek isterse tabi olabilir" yanıtını verdi.
Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadıBir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray şimdi de Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı.