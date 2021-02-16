Bahar Candan'ın alışveriş stili

Sevgilisi ile birlikte geldiği AVM'de dünyaca ünlü mağazalardan saatlerce alışveriş yapan Bahar Candan, fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"14 ŞUBAT HEYECAN DOLUYDU

"14 Şubat Sevgililer Günü'nün nasıl geçtiği sorusuna Bahar Candan, “14 Şubat benim için yorucu ve heyecan doluydu” cevabını verdi.

Öte yandan 23 yaşındaki sosyal medya fenomeninin alışveriş stili dikkatlerden kaçmadı.