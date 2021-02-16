MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bahar Candan'ın alışveriş stili
16.02.2021 - 11:37 |

Bahar Candan'ın alışveriş stili

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, Aqua Florya AVM’de objektiflere yansıdı.

Bahar Candan'ın alışveriş stili
ABONE OL

Sevgilisi ile birlikte geldiği AVM'de dünyaca ünlü mağazalardan saatlerce alışveriş yapan Bahar Candan, fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bahar Candan ve Nihal Candan'dan dudak dudağa poz!

"14 ŞUBAT HEYECAN DOLUYDU
"14 Şubat Sevgililer Günü'nün nasıl geçtiği sorusuna Bahar Candan, “14 Şubat benim için yorucu ve heyecan doluydu” cevabını verdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yarışmacı olduğu programda kendini yere attı

Öte yandan 23 yaşındaki sosyal medya fenomeninin alışveriş stili dikkatlerden kaçmadı.

Bahar Candanın alışveriş stili

Magazin Haberleri Bülteni (16 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşitme kaybı hangi yaşlarda ortaya çıkıyor?

İşitme kaybı hangi yaşlarda ortaya çıkıyor?

Son dakika | Dorukhan Toköz'den olay paylaşım! Transfer haberleri sonrası...

Son dakika | Dorukhan Toköz'den olay paylaşım! Transfer haberleri sonrası...

Altay'da kaptana nazar değdi

Altay'da kaptana nazar değdi

Göztepe'de beklenen hisse devri gerçekleşti

Göztepe'de beklenen hisse devri gerçekleşti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet