• 22 Ocak 2021 - 10:21 • Son Güncelleme:
Bahar Candan ve Nihal Candan'dan dudak dudağa poz!
Şimdilerde moda yarışmasında yarışan Bahar Candan, dün arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Candan'ın, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz vermesi eleştirilere neden oldu.
• 22 Ocak 2021 - 10:21 • Son Güncelleme:
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Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran ve şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan 'Doya Doya Moda' programındaki hareketleriyle sıkça adından söz ettiren Bahar Candan, Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu.
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