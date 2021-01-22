Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Bahar Candan ve Nihal Candan'dan dudak dudağa poz!
• 22 Ocak 2021 - 10:21 • Son Güncelleme:

Bahar Candan ve Nihal Candan'dan dudak dudağa poz!

Şimdilerde moda yarışmasında yarışan Bahar Candan, dün arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Candan'ın, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz vermesi eleştirilere neden oldu.

• 22 Ocak 2021 - 10:21 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran ve şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan 'Doya Doya Moda' programındaki hareketleriyle sıkça adından söz ettiren Bahar Candan, Instagram'daki son paylaşımıyla olay oldu.

2

Dün akşam kaldığı otelde ablası ve yakın arkadaşıyla 23. yaşını kutlayan Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz vererek Instagram hesabından yayınladı.

3

Candan'ın fotoğrafı çok sayıda tepki alırkan, paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları Bahar Candan'ın popüler olmak için her yolu denediğini söyledi.

4KENDİSİNİ SANDALYEDEN YERE ATMIŞTI

KENDİSİNİ SANDALYEDEN YERE ATMIŞTI

'Doya Doya Moda' yarışmasında farklı konuşma şekli ve davranışlarıyla sıkça adından söz ettiren Bahar Candan, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümde bilerek kendini sandalyede yere atmıştı. Candan'ın bilerek yaptığı bu davranış jüri üyelerini de kızdırmıştı.

5

Bahar Candan, değişimiyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak saçlarını sarıya boyatması ve aldığı kilolarla adından söz ettiren Candan, bu kez dudaklarındaki değişiklikle dikkat çekti.

6TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Bahar Candan'ın son hali takipçilerini ikiye böldü.Candan'ın bazı takipçileri "Her halinle güzelsin" derken kimileri de, "Bu kadar estetiğe gerek var mıydı?" diye sordu.

7

Geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili açıklama yapan Candan, "Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım büyük olsun istedim. Çok büyük oldu. Oldukça memnunum" demişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Ayvayı alışveriş listenize eklemeniz için 9 sağlıklı neden

Bunama riskini azaltıyor! Haftada 1 kez tüketin

Son dakika - Falcao'nun eşi konuştu: 'Nereye gidecek'

Dikkat! Cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet