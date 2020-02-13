Baharı getirdiler

Christina Aguilera, Chad King ve Ian Axel’den oluşan A Great Big World grubuyla düet yaptığı ‘Fall On Me’ şarkısına klip çekti. Önceki gün vizyona giren video’nun kamera arkasından görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Bahar Kraliçesi karakterini canlandıran ve yaşlı bir ağaca kışın ardından çiçek açtıran Aquilera, “Bahar erken geldi. Bizim için bu şarkı, bağlantı kurma ve sevginin arayışı oldu” dedi.