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18.01.2021 - 17:26 |

Bali güzeli Şevval Şahin

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte uzun süredir Bali'de tatil yapıyor. Şahin, tatilinden kesitleri de Instagram'da paylaşmayı sürdürüyor

Bali güzeli Şevval Şahin
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Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bali'de tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan 2018 Türkiye Güzeli, tatildeki her anını da takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak havuz başında kahvesini yudumlayan genç manken, sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarına, "Sabah kahvemi bu güzel yerde inanılmaz enerjiyle tatmak" notunu düştü.

Bali güzeli Şevval Şahin


BİKİNİLİ POZLARINA YORUM YAĞIYOR
Geçtiğimiz günlerde Şevval Şahin'in bikinili pozları sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. 21 yaşındaki modelin bazı takipçileri, 'Çok fit' derken, bazıları da 'Çok zayıf' yorumunda bulunmuştu.

Bali güzeli Şevval Şahin

    Magazin Haberleri Bülteni (18 Oak 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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