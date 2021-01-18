Bali güzeli Şevval Şahin

Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olan Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bali'de tatilin tadını çıkarıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan 2018 Türkiye Güzeli, tatildeki her anını da takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak havuz başında kahvesini yudumlayan genç manken, sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarına, "Sabah kahvemi bu güzel yerde inanılmaz enerjiyle tatmak" notunu düştü.





BİKİNİLİ POZLARINA YORUM YAĞIYOR

Geçtiğimiz günlerde Şevval Şahin'in bikinili pozları sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. 21 yaşındaki modelin bazı takipçileri, 'Çok fit' derken, bazıları da 'Çok zayıf' yorumunda bulunmuştu.