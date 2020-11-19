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19.11.2020 - 07:00 |

Baraz’dan ‘Dokunduğum Evren’

Pom Art&Design Levent galeride Yasemin Semercioğlu koordinatörlüğünde gerçekleşen Maria Kılıçlıoğlu Baraz’ın ‘Dokunduğum Evren’ sergisi, modernist araç ve gereçleri kullanmayan sanatçının evrene dokunuşunu görmek isteyenler için iyi bir fırsat sunuyor.

Baraz’dan ‘Dokunduğum Evren’
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Pom Art&Design Levent galeride Yasemin Semercioğlu koordinatörlüğünde gerçekleşen Maria Kılıçlıoğlu Baraz’ın ‘Dokunduğum Evren’ sergisi, modernist araç ve gereçleri kullanmayan sanatçının evrene dokunuşunu görmek isteyenler için iyi bir fırsat sunuyor. İsim annesinin Meltem Kurtulan’ın olduğu sergide, Baraz’ın heykellerinin yanı sıra ikona tekniğiyle yapılmış yağlı boya tablolarını da görmek mümkün. Emin Hitay, Aslı San Bilgin ve Ilgın Deniz’in de aralarında bulunduğu konuklar, genel önlemlere dikkat ederek sergiyi gezdi.

Baraz’dan ‘Dokunduğum Evren’

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