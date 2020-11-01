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01.11.2020 - 07:00 |

Barbara Palvin sunacak

Macar model Barbara Palvin, MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde kendi ülkesinden sunum yapacağını açıkladı.

Barbara Palvin sunacak
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Macar model Barbara Palvin, MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde kendi ülkesinden sunum yapacağını açıkladı. 8 Kasım’da canlı yayınla düzenlenecek etkinlik öncesinde provalara katılan 27 yaşındaki güzel, kareleri Instagram hesabından paylaştı. Palvin, fotoğrafların altına şu notu düştü: “Pazar gecesi memleketimi herkese gösterecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu fırsat için teşekkürler, haydi eğlenelim!”

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