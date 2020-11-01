Barbara Palvin sunacak

Macar model Barbara Palvin, MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde kendi ülkesinden sunum yapacağını açıkladı. 8 Kasım’da canlı yayınla düzenlenecek etkinlik öncesinde provalara katılan 27 yaşındaki güzel, kareleri Instagram hesabından paylaştı. Palvin, fotoğrafların altına şu notu düştü: “Pazar gecesi memleketimi herkese gösterecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu fırsat için teşekkürler, haydi eğlenelim!”