Barbaros dizisinden ilk fotoğraf geldi

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak olan dizide; Ulaş Tuna Astepe Barbaros Hayrettin Paşa'yı Engin Altan Düzyatan ise Oruç Reis karakterini canlandıracak.

İki ünlü oyuncu geçen sezonlarda Çarşamba akşamları yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Sen Anlat Karadeniz' dizileriyle rakipti. Bu sezon aynı dizide rol alacak ikili için "Barbaros rakipleri birleştirdi" yorumları yapılıyor.