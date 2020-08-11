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11.08.2020 - 07:00 |

Barbaros konseri

Ajda Pekkan’dan Leman Sam’a, Ferhat Göçer’den Şehrazat’a kadar pek çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştıktan sonra yoluna tek başına müthiş performanslarıyla devam eden Barbaros, önceki akşam Moda Deniz Kulübü’nde konser verdi.

Barbaros konseri
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Ajda Pekkan’dan Leman Sam’a, Ferhat Göçer’den Şehrazat’a kadar pek çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştıktan sonra yoluna tek başına müthiş performanslarıyla devam eden Barbaros, önceki akşam Moda Deniz Kulübü’nde konser verdi. Saat 22.00’de sahneye çıkan şarkıcı, repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz saatler yaşattı. Nevda Yılmaz, Deniz Erkul ve Teoman Taşpınar da konuklar arasındaydı. Püfür püfür esen bir havada gerçekleşen konserde, misafirler arasında yer alan Hande Oğuz’un yeni yaşına girmesi, geceye ayrı bir anlam kattı.

Barbaros konseri

 

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