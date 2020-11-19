Barış yemeği

İbrahim Kutluay, geçtiğimiz günlerde, “İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha olacağını sanmıyorum” dediği Edvina Sponza ile ilişkilerine bir şans daha verdi. Eski basketbolcu, önceki akşam yeniden barıştığı sevgilisi Sponza ile Bebeköy’deki Momo adlı mekanda yemek yedi.

Ayrı araçlarla restorana giden çift, çıkışta ise aşka geldi. Kutluay’ın, çevredekilere aldırış etmeyerek sevgilisini dudağından öptüğü öğrenildi. Flaşların patlamasıyla tedirgin olan ikili, sorulara cevap vermeden araçlarına bindi. Eski basketbolcu, Sponza’nın kullandığı otomobili takip ederek, evlerinin yolunu tuttu.