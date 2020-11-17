17.11.2020 - 07:00 |
Barışma iddialarına tepki
Serenay Sarıkaya, Instagram’dan paylaştığı bornoz ve sweatshirt’ün aynısını üç yıl önce eski sevgilisi Kerem Bürsin giydiği için ortaya atılan, ‘Yeniden barıştılar mı?’ iddialarına sert tepki gösterdi.
Oyuncu, bornoz ve sweatshirt markasını Instagram’dan paylaşarak, “Arkadaşlar, hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. İsteyen herkes edinebilir. Daha neler?” diyerek, tepki gösterdi.
Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.