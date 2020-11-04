04.11.2020 - 10:59 | | MESUT YILMAZ
Başak Dizer işlerini erken bitirdi
Geçtiğimiz günlerde eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un 37'nci yaş gününü İstanbul dışında kutlayan Başak Dizer, haftanın ilk iş gününde soluğu Nişantaşı'ndaki mağazasında aldı.
Mağazasındaki işlerini erken bitirdiğini açıklayan stil danışmanı Başak Dizer, şoförlü aracına binerek evinin yolunu tuttu.
'Dünya'sını kaybeden Coşkun Göğen'in zor anları!Kızı Dünya Göğen iki yıl önce kansere yenik düşen Coşkun Göğen’in acısı hala taze... Kadın cinayetleri sorulduğunda kızını anımsayan Göğen’in sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu: Benim Dünya’m gitti. Allah, evlat acısı kimseye vermesin.