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21.09.2020 - 07:00 |

Başarıya kenetlendiler

L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, bu aralar başarıya kenetlendi.

Başarıya kenetlendiler
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L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, bu aralar başarıya kenetlendi. Önceki gün, İKMİB İhracatçılar Birliği tarafından, ülkemiz ihracatına yaptığı katkılarından dolayı başarı belgesi takdim edilen iş insanı, aynı zamanda TABA-AmCham Genel Başkanlığı görevini yürütüyor. Kısa zamanda pek çok başarıya odaklanan Akat, çalışma arkadaşları Oylum Şahin ve Nagehan Karadere ile mutluluğunu yaşadı.

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