Başkan oldu rekor kırdı!

Ariana Grande, yeni single’ı ‘Positions’ı sevenleriyle buluşturdu. Eserine Dave Meyers yönetmenliğinde klip çeken 27 yaşındaki yıldız, video’da ABD Başkanı kılığına girdi. Beyaz Saray ve Oval Ofis benzeri mekanlarda geçen klip, YouTube’da altı saatte 6 milyon görüntülenme sayısını geçerek de rekor kırdı.