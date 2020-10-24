24.10.2020 - 07:00 |
Başkan oldu rekor kırdı!
Ariana Grande, yeni single’ı ‘Positions’ı sevenleriyle buluşturdu.
Ariana Grande, yeni single’ı ‘Positions’ı sevenleriyle buluşturdu. Eserine Dave Meyers yönetmenliğinde klip çeken 27 yaşındaki yıldız, video’da ABD Başkanı kılığına girdi. Beyaz Saray ve Oval Ofis benzeri mekanlarda geçen klip, YouTube’da altı saatte 6 milyon görüntülenme sayısını geçerek de rekor kırdı.
Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.