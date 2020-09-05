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05.09.2020 - 01:30 |

Bay Yanlış 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 10.bölümde nler oldu?

Bay Yanlış 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 4 Eylül günü Bay Yanlış dizisi 10.bölümü ile izleyicilerle buluştu. Başrolünde Özge Gürel ve Can Yaman'ın yer aldığı dizinin son bölümde yaşananlar ve yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Peki Bay Yanlış 10.bölümde neler oldu?

Bay Yanlış 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 10.bölümde nler oldu?
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Bay Yanlış cuma akşamları izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Bay Yanlış'ın 10.bölümü ekranlara geldi. Son bölümde Ezgi, yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra Bursa'ya gider. Daha sonra ise Özgür de Bursa'ya gider. Yeni bölümde yaşanacaklar ise merak konusu. Bay Yanlış 11.bölüm fragmanı yayınlandı.

BAY YANLIŞ 10.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa’da alır. Nevin ve Ünal Ezgi’nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür’le yaşadıklarını gizlese de Özgür’ün Bursa’ya gelmesiyle her şey açığa çıkar. Özgür’ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Özgür’ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi’yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan’ı harekete geçirir. Cansu ve Deniz de Ezgi’ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar. Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür’ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?

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