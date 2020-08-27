MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı... Yeni bölümde neler olacak?
27.08.2020 - 10:26 |

Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı... Yeni bölümde neler olacak?

Bay Yanlış 9. bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni bölümde Serdar'ın söyledikleri Özgür'ün bir hayli sinirlenmesine sebep oluyor ve Özgür rakibine yumruğu arıyor.

Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı... Yeni bölümde neler olacak?
ABONE OL

Cuma günleri ekrana gelen Bay Yanlış dizisinin 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Özgür ve Ezgi'nin anneleri planlar yapıp ikiliyi ayırmaya çalışırken Serdar'ın kışkırtmasına boyun eğmeyen Özgür yumruğu yerleştiriyor.

 

9. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Bay Yanlış 9. bölümde Özgür, Ezgi'nin doğum günü için epey heyecanlanırken sürpriz organizasyonda Serdar büyük bir hamle yapıyor. İkilinin yakınlaştığını gören Özgür neye uğradığını şaşırıyor. Bakalım bu gelişme ikilinin aşklarını nasıl etkileyecek.

27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Reynmen, YKS sonucunu paylaştı! Yerleşemedi

Reynmen, YKS sonucunu paylaştı! Yerleşemedi

Gigi Hadid anne olmak için gün sayıyor

Gigi Hadid anne olmak için gün sayıyor

‘İlişkimiz çok güzel’

‘İlişkimiz çok güzel’

‘Pandemi bizi zorladı’

‘Pandemi bizi zorladı’

Sıradaki Haber