Bay Yanlış 9. bölüm 2. fragmanı... Yeni bölümde neler olacak?

Cuma günleri ekrana gelen Bay Yanlış dizisinin 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Özgür ve Ezgi'nin anneleri planlar yapıp ikiliyi ayırmaya çalışırken Serdar'ın kışkırtmasına boyun eğmeyen Özgür yumruğu yerleştiriyor.

9. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Bay Yanlış 9. bölümde Özgür, Ezgi'nin doğum günü için epey heyecanlanırken sürpriz organizasyonda Serdar büyük bir hamle yapıyor. İkilinin yakınlaştığını gören Özgür neye uğradığını şaşırıyor. Bakalım bu gelişme ikilinin aşklarını nasıl etkileyecek.