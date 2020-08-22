Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Özgür dumur odu

Cuma günleri ekrana gelen Bay Yanlış'ın 8. bölümü dün akşam seyircisiyle buluştu. Son bölümde Ezgi ve Özgür romantik anlar yaşarken sonunda çift niyetlerini belli etti. Fakat 9. bölümde her şey alt üst oluyor.

9. BÖLÜM FRAGMANI

Bay Yanlış 9. bölümde Özgür, Ezgi'nin doğum günü için epey heyecanlanırken sürpriz organizasyonda Serdar büyük bir hamle yapıyor. İkilinin yakınlaştığını gören Özgür neye uğradığını şaşırıyor. Bakalım bu gelişme ikilinin aşklarını nasıl etkileyecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi ve Özgür’ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim’in gelmesiyle bozulur. Özgür’ün Ezgi’ye olan ilgisi Serdar’ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim’le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi’nin Özgür’e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi’yi yanlış yapmaması için uyarır. Ozan ise Özgür’ün Ezgi’ye olan hislerinin farkındadır ve onu bu konuda destekler. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler de harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir?