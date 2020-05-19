Bayram şenliği

Beyazıt Öztürk, Ceylan Ertem, Fatma Turgut, Mehmet Erdem, Sertab Erener ve Sıla, cumartesi akşamı saat 21.00’de ’Pepsi ile Evlere Şenlik!’ konseriyle izleyenlere keyifli bir bayram gecesi yaşatacak. Markanın YouTube kanalında yayınlanacak organizasyonda sanatçılar, 1.5 saat performans sergileyecek.