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19.05.2020 - 07:00 |

Bayram şenliği

Beyazıt Öztürk, Ceylan Ertem, Fatma Turgut, Mehmet Erdem, Sertab Erener ve Sıla, cumartesi akşamı saat 21.00’de ’Pepsi ile Evlere Şenlik!’ konseriyle izleyenlere keyifli bir bayram gecesi yaşatacak.

Bayram şenliği
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Beyazıt Öztürk, Ceylan Ertem, Fatma Turgut, Mehmet Erdem, Sertab Erener ve Sıla, cumartesi akşamı saat 21.00’de ’Pepsi ile Evlere Şenlik!’ konseriyle izleyenlere keyifli bir bayram gecesi yaşatacak. Markanın YouTube kanalında yayınlanacak organizasyonda sanatçılar, 1.5 saat performans sergileyecek.

Demet Evgar'dan 'Seher Vakti' performansıKarantina günlerini Manisa'da ailesinin yanında geçiren Demet Evgar, ukulelesiyle Barış Manço'nun 'Seher Vakti' adlı parçasını seslendirdi. Güzel oyuncu bu anları takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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