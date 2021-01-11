Beceriksiz Katil filmi konusu nedir? Beceriksiz Katil oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu

Korhan Uğur yönetmenliğinde seyircinin karşısına çıkan Beceriksiz Katil filmi, 2017 yılından çıkış yaptı. Filmin başrollerinde Ümit Erdim, Eser Eyüboğlu ve Begüm Öner yer alıyor. Beceriksiz Katil filmi konusu da merak edilenler arasında bulunuyor.

BECERİKSİZ KATİL KONUSU NEDİR?

Mahalleden çocukluk arkadaşları Sarı ve Şener’in dostlukları dillere destandır. Fakat bunca zaman şans hiç yüzlerine gülmemiştir. Sarı, erken yaşta ailesini kaybetmiş, zar zor bir üniversite bitirmiş hemen sonra iki aydır tanıdığı ve hayatımın aşkı dediği biriyle evlenmiştir. Evlendikten hemen sonra gelin, düğünde takılan takılar ve o güne kadar birikmiş ne var ne yoksa sırra kadem basmıştır. Şener ise sadece uzmanlık alanı olan “borç batağından çıkma” konusunda her zaman olduğu gibi arkadaşına tam destek göstermiştir. Borçlarından kurtulmak için Şener, Sarı’ya kumar oynamayı teklif etmiştir. Başta her şey şaşırılacak derecede güzel gider. Fakat bu durum uzun sürmez.

BECERİKSİZ KATİL OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda; Ümit Erdim, Eser Eyüboglu, Begüm Öner, Fatih Al, Sabahattin Yakut, Omur Kayakirilmaz, Adem Aydil, Aynur Alp, Yilmaz Erdem yer alıyor.