30.11.2020 - 15:50 |
Bedri Güntay oğullarıyla alışverişte
Oyuncu Pelin Karahan'ın, iş insanı eşi Bedri Güntay ,geçtiğimiz gün oğulları Ali Demir ve Can Eyüp ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Öğlen saatlerinde oğullarıyla birlikte alışverişe çıkan Bedri Güntay, gününü oğullarına ayırdığını söyledi.
Güntay, " Bugün Ali Demir ve Can Eyüp ile birlikte onlar için alışverişe çıktık. İstedikleri bir kaç parça bir şey vardı bizde evden kısa süreliğine çıktık buraya geldik" açıklamasında bulundu.