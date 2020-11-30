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30.11.2020 - 15:50 |

Bedri Güntay oğullarıyla alışverişte

Oyuncu Pelin Karahan'ın, iş insanı eşi Bedri Güntay ,geçtiğimiz gün oğulları Ali Demir ve Can Eyüp ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Bedri Güntay oğullarıyla alışverişte
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Öğlen saatlerinde oğullarıyla birlikte alışverişe çıkan Bedri Güntay, gününü oğullarına ayırdığını söyledi.

Güntay, " Bugün Ali Demir ve Can Eyüp ile birlikte onlar için alışverişe çıktık. İstedikleri bir kaç parça bir şey vardı bizde evden kısa süreliğine çıktık buraya geldik" açıklamasında bulundu.

Bedri Güntay oğullarıyla alışverişte

Magazin Haberleri Bülteni (30 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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