Bedri Güntay oğullarıyla alışverişte

Öğlen saatlerinde oğullarıyla birlikte alışverişe çıkan Bedri Güntay, gününü oğullarına ayırdığını söyledi.

Güntay, " Bugün Ali Demir ve Can Eyüp ile birlikte onlar için alışverişe çıktık. İstedikleri bir kaç parça bir şey vardı bizde evden kısa süreliğine çıktık buraya geldik" açıklamasında bulundu.