Beğenilen aile

İş hayatının önde gelenlerinden Güral Ailesi’nin büyükleri Nafi Güral, Rıza Güral ve Sevim Güral Kardeşler, önceki gün eşleri, çocukları ve torunlarıyla bir araya gelerek, mutluluklarını gözler önüne serdi. Ailenin turizm grup başkanı olan Hediye Güral Gür’ün sosyal medya hesabından paylaştığı neşeli fotoğraf büyük beğeni topladı.