18.08.2020 - 07:00 |
Beğenilen aile
İş hayatının önde gelenlerinden Güral Ailesi’nin büyükleri Nafi Güral, Rıza Güral ve Sevim Güral Kardeşler, önceki gün eşleri, çocukları ve torunlarıyla bir araya gelerek, mutluluklarını gözler önüne serdi.
İş hayatının önde gelenlerinden Güral Ailesi’nin büyükleri Nafi Güral, Rıza Güral ve Sevim Güral Kardeşler, önceki gün eşleri, çocukları ve torunlarıyla bir araya gelerek, mutluluklarını gözler önüne serdi. Ailenin turizm grup başkanı olan Hediye Güral Gür’ün sosyal medya hesabından paylaştığı neşeli fotoğraf büyük beğeni topladı.
Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.