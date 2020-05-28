Begüm Öner: Corona virüs utansın!

Kendi gibi oyuncu Ceyhun Fersoy ile mutlu bir evliliği olan Begüm Öner, karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.

Son olarak da kendini kilolu gösteren bir filtre ile yapan güzel oyuncu, bu videoya, "Ben utanacak değilim covid utansın ne var şu kadarcık kilo aldıysak kaç gündür evdeyiz neticede" notunu düştü.