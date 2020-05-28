MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Begüm Öner: Corona virüs utansın!
28.05.2020 - 10:55 |

Begüm Öner: Corona virüs utansın!

Son dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren Begüm Öner, eğlenceli videolarına bir yenisini daha ekledi.

ABONE OL

Kendi gibi oyuncu Ceyhun Fersoy ile mutlu bir evliliği olan Begüm Öner, karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.

Son olarak da kendini kilolu gösteren bir filtre ile yapan güzel oyuncu, bu videoya, "Ben utanacak değilim covid utansın ne var şu kadarcık kilo aldıysak kaç gündür evdeyiz neticede" notunu düştü.

Oyuncu Begüm Öner'den 'Corona virüs utansın!' paylaşımıSon dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren Begüm Öner, eğlenceli videolarına bir yenisini daha ekledi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Önümüzdeki bayram 1 fazla olacağız'

'Önümüzdeki bayram 1 fazla olacağız'

‘Zamanın kıymetini geç anladım’

‘Zamanın kıymetini geç anladım’

İyi ki doğdun hocam!

İyi ki doğdun hocam!

Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı

Sıradaki Haber