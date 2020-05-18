18.05.2020 - 12:25 |
Behzat Uygur: Oğlum babama çok benziyor
Tiyotrocu Behzat Uygur, Nejat Uygur'un bir röportajdaki isteği üzerine, oğluna babasının ismini verdiğini açıkladı.
Behzat Uygur, Esra Ceyhan’ın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına konuk oldu. Uygur, oğluna babası Nejat Uygur ismini neden verdiklerini de şöyle anlattı:
“Oğluma Nejat değil, Süheyl ismini düşünüyorduk. Babam bir röportajında torunlarından birinin adının Nejat olmasını istediğini söylemiş. Biz de isteğini yerine getirdik. Oğlum babama çok benziyor. Asi ve dağınıklık tarafı babamla aynı.”
Larissa Gacemer çocuk sorularına isyan etti!Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinin yönelttiği, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularına tepki gösterdi. Larissa Gacemer, "Çocuğum olmuyor. Allah beni böyle yaratmış. Kötü yorum yazmayın artık" diyerek isyan etti.