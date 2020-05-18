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18.05.2020 - 12:25 |

Behzat Uygur: Oğlum babama çok benziyor

Tiyotrocu Behzat Uygur, Nejat Uygur'un bir röportajdaki isteği üzerine, oğluna babasının ismini verdiğini açıkladı.

Behzat Uygur: Oğlum babama çok benziyor
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Behzat Uygur, Esra Ceyhan’ın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına konuk oldu. Uygur, oğluna babası Nejat Uygur ismini neden verdiklerini de şöyle anlattı:

 “Oğluma Nejat değil, Süheyl ismini düşünüyorduk. Babam bir röportajında torunlarından birinin adının Nejat olmasını istediğini söylemiş. Biz de isteğini yerine getirdik. Oğlum babama çok benziyor. Asi ve dağınıklık tarafı babamla aynı.”

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Cadde Yazarları

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