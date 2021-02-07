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07.02.2021 - 07:00 |

Behzat Uygur'dan evlilik nasihati

31 yıldır Çiğdem Uygur’la evli olan Behzat Uygur, “Her dakika canım, ciğerim ve kol kola böyle bir hayat yok. Kavga da edersiniz, gürültü de olur” dedi

Behzat Uygur'dan evlilik nasihati
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Behzat Uygur, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’de yayınlanan ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. Eşi Çiğdem Uygur’la 31 yıldır mutlu bir evliliği olan tiyatrocu, şu nasihatlerde bulundu: “Gerçekten seveceksiniz. Şimdilerde moda, ‘rüya gibi bir evlilik’ diye çıkılan hayat, kabus gibi bir sonla bitiyor. Ben şuna da inanmıyorum; her dakika canım, ciğerim ve kol kola böyle bir hayat yok. Hani sosyal medyadaki gibi insanlar en güzel taraflarını koyuyorlar ya, evlilik öyle değil. Kavga da edersiniz, gürültü de olur. Bir şey bitmeden devam ediyorsa sevgiden, işin sırrı odur diye düşünüyorum.”

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