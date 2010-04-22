Sabancı Holding’in amiral gemisi Aksigorta kuruluşunun 50’nci yılını Hilton Convention Center da düzenlediği muhteşem gece ile kutladı. Dünyaca ünlü eğlence topluluğu Cirque du Soleil dansçılarının konuklara nefes kesici gösteriler sunduğu gece, Aksigorta yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

SOSYETE PAZARA ÇIKTI

Bundan böyle her pazar günü Beyoğlu’ndaki St. Antuan Kilisesi’ne komşu 450 metrekarelik muhteşem terasta, tasarım pazarı kurulacak. İlki geçtiğimiz hafta kurulan ‘Bir Nokta’ adı pazara, cemiyet hayatının ünlüleri büyük ilgi gösterdi. Sanat objeleri, tasarım ürünleri, takıları, BNG butiği ve promosyon malzemeleri ile ziyaretçilerine değişik seçenekler sunan ‘Bir Nokta’da, anne-babalar alışveriş yaparken çocuklar kendilerine maskeler ve kuklalar yaparak eğlendi. İbrahim Tapa, Raşit Yakalı, Cihan Demirci, Aziz Yavuzdoğan ve Akdağ Saydut da pazarı gezen konuklara kitaplarını imzaladı.