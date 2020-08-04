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04.08.2020 - 15:13 |

Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ile alışverişte

Oyuncu Belçim Bilgin, sevgilisi Alfredo Di Blasio ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. İkili, neşeli ve eğlenceli halleri ile dikkat çekti.

Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ile alışverişte
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Günün erken saatlerinde alışverişe çıkan Belçim Bilgin ile Alfredo Di Blasio, kısa bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaştı.

Sonrasında yine meydan katında bulunan bir restoranda baş başa oturup sohbet eden iki sevgilinin, neşeli ve eğlenceli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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