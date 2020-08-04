Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ile alışverişte

Günün erken saatlerinde alışverişe çıkan Belçim Bilgin ile Alfredo Di Blasio, kısa bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaştı.

Sonrasında yine meydan katında bulunan bir restoranda baş başa oturup sohbet eden iki sevgilinin, neşeli ve eğlenceli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.