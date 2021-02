Bengü'nün Zeynep paylaşımına beğeni yağdı

Kızı Zeynep ve kendi isminin baş harfleri olduğu bereyle poz veren Bengü, 50 binden fazla beğeni alan Instagram gönderisine kalp emojisi koydu.

Ünlü şarkıcının takipçileri; "Maşallah büyüdü", "Çok tatlı olmuş", "Tam bir pamuk şeker", "Aşırı pozitif, bu nasıl güzellik" şeklinde övgü dolu yorumlar yazdı.





"HER ŞEY BİTİNCE SIMSIKI SARILALIM"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle aylardır sahneden uzak kalan Bengü, gözlerinin dolduğu bir anı anlatmıştı: Sanki sahneye çıkacakmış gibi tek başıma evde hazırlandım bugün. Yarıya kadar bitirdiğim kırmızı rujumu sürdüm ki en son ne zaman sürdüm hatırlamıyorum, ışıltılı küpelerimi taktım, şarkılarımı tek başına dinlemeyi çok sevmeyen ben, gözlerim dolu dolu her birini bağıra bağıra söyledim evde. Ne çok şeyin kıymetini anladık değil mi? Sağlık! En önemlisi sağlıktı hayatta. Unuttuğumuz insani tüm değerleri hatırladık, sevdiklerimizin özlemine katlanmayı, azla yetinmeyi, kalp kırmamayı, ölümle burun buruna gelmeyi, sevdiklerimizi kaybetmekten korkmayı tüm halleriyle bir bir yaşadık. O kurulan upuzun sohbetli masaları özledik, bir arada olmadıktan sonra ne anlamı vardı ne yendiğinin ne içildiğinin? Sarılalım sımsıkı her şey bitince. Şifalar diliyorum, dualar ediyorum tüm şifa bekleyen hastalarımıza. Öyle de olsa böyle de olsa; bugün gülümsüyorum ben hayata.