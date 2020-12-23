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23.12.2020 - 12:36 |

'Beni bu sefer çekmeyin, sadece babamı çekin'

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün akşam saatlerinde İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

'Beni bu sefer çekmeyin, sadece babamı çekin'
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Kızı İrem Kutluay ile birlikte otopark merdivenlerinde gazetecilerle karşılaşan İbrahim Kutluay, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. İrem Kutluay ise "Beni bu sefer çekmeyin, sadece babamı çekin lütfen" diyerek babasını objektiflerin karşısında yalnız bırakmayı tercih etti.

Alışveriş turlarını tamamladıklarını, artık evlerine gideceklerini söyleyen Kutluay, muhabirlere teşekkür ettikten sonra otoparkın yolunu tuttu.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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