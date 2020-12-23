Kızı İrem Kutluay ile birlikte otopark merdivenlerinde gazetecilerle karşılaşan İbrahim Kutluay, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. İrem Kutluay ise "Beni bu sefer çekmeyin, sadece babamı çekin lütfen" diyerek babasını objektiflerin karşısında yalnız bırakmayı tercih etti.

Alışveriş turlarını tamamladıklarını, artık evlerine gideceklerini söyleyen Kutluay, muhabirlere teşekkür ettikten sonra otoparkın yolunu tuttu.