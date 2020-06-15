MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Benjamin Harvey oğlu Leon'u gezdirdi
15.06.2020 - 13:07 |

Benjamin Harvey oğlu Leon'u gezdirdi

Oyuncu Hande Ataizi'nin Amerikalı gazeteci eski eşi Benjamin Harvey, önceki gün oğlu Leon ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Benjamin Harvey oğlu Leon'u gezdirdi
ABONE OL

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 6 yıllık eşi Hande Ataizi'den 2018'de boşanan Benjamin Harvey, önceki gün oğlu Leon ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

Birlikte Maçka Parkı'na giden ikili, köpeklerini gezdirdi. Gazetecileri karşısında görünce gülümseyen Leon, objektiflere zafer işareti yaptı.

Keyifli halleri ile dikkat çeken baba-oğul, bindikleri taksi ile oradan ayrıldı.

    Oyuncu Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan ile oğulları Can'ı bekledikleri anları yayınladıGeçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açarak sosyal medyaya merhaba diyen Mehmet Aslantuğ, son paylaşımıyla duygulandırdı. Aslantuğ, eşi Arzum Onan ile oğulları Can'ı bekledikleri anları yayınladı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Serdar Ortaç: Seçil benim ebedi dostum

    Serdar Ortaç: Seçil benim ebedi dostum

    Ezgi Avcı 8 yıl sonra Bodrum'da

    Ezgi Avcı 8 yıl sonra Bodrum'da

    Sürpriz kutlama

    Sürpriz kutlama

    Los Angeles’ta ‘Şen’ destek

    Los Angeles’ta ‘Şen’ destek

    Sıradaki Haber