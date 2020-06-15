15.06.2020 - 13:07 |
Benjamin Harvey oğlu Leon'u gezdirdi
Oyuncu Hande Ataizi'nin Amerikalı gazeteci eski eşi Benjamin Harvey, önceki gün oğlu Leon ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 6 yıllık eşi Hande Ataizi'den 2018'de boşanan Benjamin Harvey, önceki gün oğlu Leon ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.
Birlikte Maçka Parkı'na giden ikili, köpeklerini gezdirdi. Gazetecileri karşısında görünce gülümseyen Leon, objektiflere zafer işareti yaptı.
Keyifli halleri ile dikkat çeken baba-oğul, bindikleri taksi ile oradan ayrıldı.
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