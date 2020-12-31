Bensu Soral: Beni soğuk buluyorlar

Bensu Soral, Alem dergisine röportaj verdi. İkizi Bedirhan Soral’a dair, “Çok eğlenceli. Tarifi yok. Çok büyük bir aşk. Hiç yalnız kalmıyorsun” dedi.

Ünlü oyuncu, "Babam (Hamdi) bizi her sabah erken saatlerde ‘Koğuş kalk’ diyerek uyandırırdı. Şimdi de sabahları 05.00’te gözümü açarım. Üstelik müthiş bir enerji patlamasıyla kalkıyorum" ifadelerini kullandı.

Bensu Soral, birçok kişinin kendisini soğuk bulduğunu da söyledi.