Bensu Soral: Çocukları çok seviyorum ama...

Aracını park ederken objektife yansıyan Bensu Soral, “Arkadaşıma geldim” dedi. Günlerini nasıl geçirdiği sorulunca, “Genelde evdeyim, bol bol spor yapıyorum. Arada arkadaşlarımla buluşuyorum” yanıtını veren oyuncu, gündeminde yeni bir proje olmadığını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Bensu Soral, “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine, “Çocukları çok seviyorum ama şimdilik düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncuya ayrıca Covid-19 aşısını yaptırıp yaptırmayacağı soruldu. Soral, “Aşılar öncelik sırasına göre yapılacakmış. Zamanı geldiğinde ben de yaptıracağım tabii ki” dedi.