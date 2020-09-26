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26.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Bensu Soral sağlığına kavuştu

Eşi Hakan Baş’la çıktığı tatilde geçirdiği kaza sonrası ameliyat olan Bensu Soral, kolundaki askıyı çıkardı..

Bensu Soral sağlığına kavuştu
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Bensu Soral sağlığına kavuştu

Karantina günlerini aile üyeleriyle birlikte geçirdikten sonra normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte eşi Hakan Baş’la beraber Göcek’te tatil yapmaya başlayan Bensu Soral, talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Spor esnasında sol omzunda yırtık meydana gelen ve ameliyat olan oyuncunun kolundaki askı çıkarıldı.

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Bensu Soral nazara geldi! Tatilde talihsiz kaza

Kuruçeşme’de objektiflere takılan oyuncu Bensu Soral,, “Fizik tedaviye devam ediyorum” dedi. Gelen dizi tekliflerini değerlendirdiğini de belirten Soral, en iyisini seçmeye çalıştığını söyledi. 

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Kaza geçiren Bensu Soral'dan haber var
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