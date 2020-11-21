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21.11.2020 - 09:48 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Bensu Soral: Vaktimi evde geçiriyorum

Bensu Soral önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekan çıkışı görüntülendi. 2018’de Hakan Baş’la evlenen oyuncunun yüzük parmağında alyansının olmaması dikkat çekti.

Bensu Soral: Vaktimi evde geçiriyorum
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İş görüşmesi yapmak için evden dışarı çıktığını, normalde evcimen bir insan olduğunu söyleyen Bensu Soral, “Kalabalık yerlere mümkün olmadığı sürece girmemeye çalışıyorum, onun dışında vaktimi evde geçiriyorum. Normalde de evde vakit geçirmeyi seven, evcimen biri olduğum için pek sıkılmıyorum. Bugün toplantım olduğu için dışarıya çıktım” dedi.

Soral, "Siz de arada Covid-19 testi yaptırıyor musunuz?” sorusuna, "Çevremizde artık o kadar çok duyduğumuz pozitif vaka var ki ben de çok dikkat ediyorum. Hayat bir yandan devam ediyor. Bir omuz ameliyatı olmuştum onun için test yaptırmıştım, sağlığım yerinde şükür” yanıtını verdi. 

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