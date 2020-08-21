Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek Chalia’da sahne aldı. Sevgilisini dinlemeye gelen Seçil Gür, “Kadın evlilik teklifi eder mi?” sorusuna, “Bence edebilir” cevabını verdi.

"KADIN TEKLİF ETMEZ"

Araya giren Ortaç, “O zaman işin büyüsü kaçar. Kadın teklif etmez. Şimdiki evlilikler evlen, doğur ve boşan üzerine kuruluyor. Beraber öleceksen olsun” dedi.

EŞYALARINI TOPLAMAYA GELECEK

Şarkıcı ayrıca, beş sene evli kaldığı ve geçtiğimiz yıl boşandığı Chloe Loughnan’ın yakın zamanda İstanbul’a gelerek, evdeki eşyalarını toplayacağını ve bunun sevgilisi Gür için bir sorun oluşturmadığını belirtti. Pandemi sonrası ilk konserini veren ve yaklaşık iki saat sahnede kalan Ortaç, hayranlarını corona virüs salgınına karşı uyarmayı da ihmal etmedi.

İrlandalı model Chloe Loughnan'ın Kaan Kalyon ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra şarkıcı Serdar Ortaç da gönlünü meslektaşı Seçil Gür'e kaptırmıştı. Serdar Ortaç, Gür ile olan ilişkisi için, "Güzel bir şey yaşıyoruz. Seçil çok bilgili bir kadın. Ondan çok şey öğreniyorum. Aynı dili konuşmak çok değerliymiş” açıklamasında bulunmuştu.

“AFETTİM ADAMI”

Popçu Serdar Ortaç (50), geçtiğimiz mart ayında ayrıldığı şarkıcı sevgilisi Seçil Gür'le barıştı. Muhabirlerin yeniden barışmasıyla ilgili soruları üzerine Ortaç, "Büyük bir hata etmiştim. Nefis bir ilişkimiz vardı, durduk yere arıza çıkarmıştım" yanıtını vermişti. Seçil Gür'ün ise aynı soruya, "Affettim adamı" karşılığını vermesi dikkat çekmişti.