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02.10.2020 - 07:00 |

Beren'in fanus formülü

Beren Saat, Kenan Doğulu’yla uzun evliliğinin sırrını, “Etrafta ve dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü” diyerek, özetledi

Beren'in fanus formülü
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Beren Saat, L’officiel dergisine kapak oldu. Altı yıldır Kenan Doğulu’yla evli olan oyuncu, “Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı. Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik. İki ünlü insan için uzun bir zaman bizim ilişkimiz. Etrafta ve dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü” diye konuştu.

Tekrarları bile reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinde Bihter karakterini canlandıran Saat, “Canlandırdığımda 25 yaşındayım. Aslında Bihter’le içimdeki kadını keşfettim. Bir roman karakteri olduğu için zaten güçlüydü. Bütün karakterlerde yeni keşiflerim olduğu için, hepsi benim bilincimin içinde açık kalmış aplikasyonlar olarak benimle yaşamaya devam ediyorlar. Bihter bir bakıma benimle beraber yani... Sevenlerinin için rahat olsun” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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