Berfu Yenenler: Mete burada azıcık bana benzemiş

2019 yılında Eser Yenenler ile dünyaevine giren Berfu Yenenler, aynı sene oğlu Kuzey'i kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini söyleyen Yenenler, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"BURADA AZICIK BANA BENZEMİŞ"

Oğlu Mete'nin ultrason görüntüsü ile birlikte çekilen karesini paylaşan Berfu Yenenler, gönderisine, "Mete emmi burada azıcık bana benzemiş gibi mi nedir? Kendimi mi kandırıyorum yoksa?" notunu düştü.

"BUNLAR NASIL AKILLAR, FİKİRLER?"

Yenenler, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Ne kadar meraklısınız karın göstermeye, ayıp valla" yorumuna yanıt vermişti. O takipçisine sinirlenen Berfu Yenenler, "Niye içinde kendi çocuğumu taşıdığım karnım ayıp oluyor, çok pardon?" ifadelerini kullanmıştı.

25 yaşındaki Berfu Yenenler, ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından; "Vücudumun bir parçasının gözükmesi neden ayıp olsun? O parçanın içinde çocuğumu taşıyorsam neden vücudumla gurur duymayayım, neden göstermeyeyim, neden sevmeyeyim? Bunlar nasıl akıllar, nasıl fikirler arkadaşlar ya? Canım karnım, canım vücudum... Bunları yaşayabildiğim için çok teşekkür ederim, çok şükür" açıklamasını yapmıştı.