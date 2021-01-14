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14.01.2021 - 17:39 |

Berfu Yenenler: O el illa o göbüşe gidiyor

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı.

Berfu Yenenler: O el illa o göbüşe gidiyor
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Oyuncu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş, ilk çocukları Kuzey'i ekim ayında kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini bekirten Yenenler, heyecanını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Berfu Yenenler: Duygusal olarak yoğun bir dönem oluyor

29 haftalık hamile olan ve karnı iyice belirginleşen 25 yaşındaki Berfu Yenenler, Instagram gönderisine, "O el illa o göbüşe gidiyor, ne yapalım?" notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde bebeğinin ultrason görüntüsünü yayınlayan Berfu Yenenler, oğlunun eşi Eser Yenenler'e benzediğini belirterek, "Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?" ifadelerini kullanmıştı.

Berfu Yenenler: O el illa o göbüşe gidiyor

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