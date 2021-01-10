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10.01.2021 - 13:45 |

Berfu'dan Eser'e: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı. Yenenler, oğlunun eşi Eser Yenenler'e benzediğini dile getirdi.

Berfu'dan Eser'e: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?
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Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı. Ailesiyle çekildiği neşeli pozları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Yenenler, bebeğinin ultrason görüntüsünü yayınladı.

Berfu Yenenler, Mete adını verdiği oğlunun eşi Eser Yenenler'e benzediğini belirterek, karesinde "Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım?" ifadelerini kullandı.

Yenenler'in gönderisi kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Berfudan Esere: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım

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Berfu Yenenler'den mutlu aile pozu

"DUYGUSAL OLARAK DAHA YOĞUN BİR DÖNEM"

Öte yandan hamileliğinde 29. haftaya giren Yenenler, geçtiğimiz günlerde duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor. Geçen gün iki senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam 5 kilo alındı. Mete Emmi'nin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi..."

Berfudan Esere: Ben seni klonlamayı nasıl başarıyorum kocacığım

 

    10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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