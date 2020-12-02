'Bergen' filminin çekimleri bahar ayında

Serenay Sarıkaya’nın yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı 'Bergen' filminin çekimleri bir kez daha ertelendi. Mart 2020'de çekim hazırlıklarına başlanan proje, COVID-19 nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Çekimler için yeniden çalışmalara başlayan ekip, vaka sayılarının artması üzerine bir kez daha filmi erteleme kararı aldı.

"KADRO YAKINDA AÇIKLANACAK"

Yapım şirketi, arabesk müziğinin fenomen sanatçısı Bergen’in hayatının anlatılacağı projenin çekimleri pandemi koşulları gözetilerek önümüzdeki sene bahar aylarında başlayacağını açıkladı. Filmin yönetmeni ve oyuncu kadrosuyla ilgili bilgilerin yakında duyurulacağı belirtildi.

Bergen özelinde zor bir iş

'Acıların kadını' olarak bilinen Bergen’i Serenay Sarıkaya canlandıracak. Rolü için Bergen filmlerini izleyip şan dersi alan oyuncu, verdiği bir röportajda, "Hazırlık sürecine başlamıştık ama karantina süreciyle birlikte her şeyi durdurmak zorunda kaldık. Bergen özelinde zor bir iş. O yüzden hazırlık süreci çok çok önemli. Kendi adıma yapılması gereken çok şey var" demişti.