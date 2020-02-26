Bergüzar Korel: Şu halimle sana bedduanın en büyüğünü ediyorum!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan isimlerin başında gelen Bergüzar Korel, son zamanlarda karnı burnunda pozlarıyla çok konuşuluyor. Sıkı bir hayvansever olan ve onlara yapılan şiddet olaylarını da son derece sert bir dille eleştiren Korel, bu kez zehirlenmiş bir sokak köpeğinin görüntüsü üzerinden tepkisini ortaya koydu. Bergüzar Korel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bunu yapana ne söyleyeyim? Allahım tez zamanda bu canlara çektirdiğinizin cezasını versin size! Şu hayvanların alacağı nefese tahammül edemeyen mahluk şu halimde sana bedduanın en büyüğünü ediyorum, dilerim tez zamanda seni bulsun!”