29.06.2020 - 14:03 |
Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Cardi B'nin sosyal medya paylaşımıyla Muhteşem Yüzyıl fanı olduğu ortaya çıkmıştı. Bergüzar Korel, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ünlü rapçiye göndermede bulundu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Halit Ergenç’in canlandırdığı Sultan Süleyman’ı paylaştı. Ergenç’in eşi Bergüzar Korel, “anlatın ablaya” notuyla ‘kimin kocası bu, bu benim kocam’ şarkısıyla Cardi B’ye karşılık verdi.