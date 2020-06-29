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29.06.2020 - 14:03 |

Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Cardi B'nin sosyal medya paylaşımıyla Muhteşem Yüzyıl fanı olduğu ortaya çıkmıştı. Bergüzar Korel, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ünlü rapçiye göndermede bulundu.

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Dünyaca ünlü şarkıcı  Cardi B, dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Halit Ergenç’in canlandırdığı Sultan Süleyman’ı paylaştı. Ergenç’in eşi Bergüzar Korel, “anlatın ablaya” notuyla ‘kimin kocası bu, bu benim kocam’ şarkısıyla Cardi B’ye karşılık verdi.

Bergüzar Korelden Cardi Bye gönderme

Bergüzar Korel'den Cardi B'ye göndermeDünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Cardi B'nin sosyal medya paylaşımıyla Muhteşem Yüzyıl fanı olduğu ortaya çıkmıştı. Bergüzar Korel, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ünlü rapçiye göndermede bulundu.
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Cadde Yazarları

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