Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Halit Ergenç’in canlandırdığı Sultan Süleyman’ı paylaştı. Ergenç’in eşi Bergüzar Korel, “anlatın ablaya” notuyla ‘kimin kocası bu, bu benim kocam’ şarkısıyla Cardi B’ye karşılık verdi.