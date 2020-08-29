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29.08.2020 - 07:00 |

Bergüzar Korel'e anlamlı hediye

Bergüzar Korel sevenleri, yine sanatçıya anlamlı bir hediye verdi. Fanlar, Korel adına Silopi Buğdaylı İlkokulu’na kütüphane yaptırdı.

Bergüzar Korel'e anlamlı hediye
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Bergüzar Korel fanları, her yıl gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıllarda sanatçının doğum gününde Afrika’da su kuyusu, bazı derneklere maddi yardım ve hatıra ormanı yaptıran sevenleri, bu defa Korel adına Şırnak Silopi Buğdaylı İlkokulu’na kütüphane yaptırdı.

“İYİ Kİ SİZ”
Bergüzar Korel de bu durumu Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurarak, tüm hayranlarına teşekkür etti. İki oğlu bulunan Korel, “Her doğum günümde sizlerin sayesinde bir kez daha dünyaya geliyorum sanki. Umut doluyorum. Şükrediyorum. Minnet duyuyorum. Çok teşekkür ederim, varlığınız kendimi hep daha güçlü ve mutlu hissetmeme sebep. İyi ki siz.. Çok seviyorum her birinizi” diyerek hayranlarına sevgilerini iletti.

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Bergüzar Korele anlamlı hediye

Hayranlarının bir kütüphane kurması ile çok duygulanan ünlü oyuncunun, bir demet çiçek ile de mutluluğu katlandı. Korel, “Çünkü mutluluk; bahçeden toplanıp kapına bırakılan bir demet ortancaydı” notuyla aşağıdaki fotoğrafını yayınladı.

Bergüzar Korele anlamlı hediye

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