Berkay şu sıralar dinleniyor

Kızları Arya için kısa bir alışveriş yapmaya geldiklerini dile getiren Berkay-Özlem Ada Şahin çifti, yaklaşık iki saat kaldıkları AVM’den kendi araçlarıyla ayrıldı.

Ayrıca Berkay, şu sıralar dinlendiğini ve pandemi sürecinden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.

re yansıdı. Sabah saatlerinde geldikleri AVM’de kızları Arya için Beymen’den kısa bir alışveriş yapmaya geldiklerini dile getiren ikili, yaklaşık iki saat kaldıkları AVM’den kendi araçlarıyla ayrıldı. Ayrıca Berkay Şahin, şu sıralar dinlendiğini ve pandemi sürecinden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.