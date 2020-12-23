MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Berkay şu sıralar dinleniyor
23.12.2020 - 16:08 |

Berkay şu sıralar dinleniyor

Pop müziğin sevilen ismi Berkay Şahin, geçtiğimiz gün eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Berkay şu sıralar dinleniyor
ABONE OL

Kızları Arya için kısa bir alışveriş yapmaya geldiklerini dile getiren Berkay-Özlem Ada Şahin çifti, yaklaşık iki saat kaldıkları AVM’den kendi araçlarıyla ayrıldı.

Ayrıca Berkay, şu sıralar dinlendiğini ve pandemi sürecinden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.

Berkay şu sıralar dinleniyor

re yansıdı. Sabah saatlerinde geldikleri AVM’de kızları Arya için Beymen’den kısa bir alışveriş yapmaya geldiklerini dile getiren ikili, yaklaşık iki saat kaldıkları AVM’den kendi araçlarıyla ayrıldı. Ayrıca Berkay Şahin, şu sıralar dinlendiğini ve pandemi sürecinden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika | Andrea Bertolacci resmen Karagümrük’te!

Son dakika | Andrea Bertolacci resmen Karagümrük’te!

Son dakika | Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması! 'Devre arasında her şey olabilir'

Son dakika | Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması! 'Devre arasında her şey olabilir'

CANLI | Erzurumspor - Denizlispor

CANLI | Erzurumspor - Denizlispor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet