23.12.2020 - 16:08 |
Berkay şu sıralar dinleniyor
Pop müziğin sevilen ismi Berkay Şahin, geçtiğimiz gün eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.
Kızları Arya için kısa bir alışveriş yapmaya geldiklerini dile getiren Berkay-Özlem Ada Şahin çifti, yaklaşık iki saat kaldıkları AVM’den kendi araçlarıyla ayrıldı.
Ayrıca Berkay, şu sıralar dinlendiğini ve pandemi sürecinden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.
re yansıdı. Sabah saatlerinde geldikleri AVM’de kızları Arya için Beymen’den kısa bir alışveriş yapmaya geldiklerini dile getiren ikili, yaklaşık iki saat kaldıkları AVM’den kendi araçlarıyla ayrıldı. Ayrıca Berkay Şahin, şu sıralar dinlendiğini ve pandemi sürecinden dolayı henüz bir çalışmasının olmadığını dile getirdi.