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19.02.2021 - 12:12 |

Berkay yeni şarkıları üzerinde çalışıyor

Sahnelerin başarılı isimlerinden Berkay Şahin, Zorlu AVM'de görüntülendi. Ünlü popçu, kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Berkay yeni şarkıları üzerinde çalışıyor
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Yeni albüm hazırlıkları için tüm hızıyla çalışmaya devam ettiğini belirten Berkay Şahin, bir taraftan da yeni kuracağı müzik şirketi için yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi.

Berkay yeni şarkıları üzerinde çalışıyor

Koronavirüs pandemisi sürecinde yeni şarkıları üzerinde çalıştığını belirten Berkay, "Umarız yakın zamanda bu sıkıntılı süreci arkamızda bırakırız ve hepimizin özlediği o normal hayatımıza sağlıkla döneriz" açıklamasında bulundu.

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