Berkay yeni şarkıları üzerinde çalışıyor

Yeni albüm hazırlıkları için tüm hızıyla çalışmaya devam ettiğini belirten Berkay Şahin, bir taraftan da yeni kuracağı müzik şirketi için yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi.

Koronavirüs pandemisi sürecinde yeni şarkıları üzerinde çalıştığını belirten Berkay, "Umarız yakın zamanda bu sıkıntılı süreci arkamızda bırakırız ve hepimizin özlediği o normal hayatımıza sağlıkla döneriz" açıklamasında bulundu.