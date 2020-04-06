Berrak Tüzünataç ‘Burning Man’i eve taşıdı

Yaklaşık 6 aydır iş insanı Berk Suyabatmaz ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç, günlerdir sevgilisiyle evden çıkmıyor. Karantinayı birlikte geçiren ikiliden Tüzünataç, “Artık günleri saymayı bıraktım” demişti.

Güzel oyuncu, son paylaşımında da sıkıntısını atmak için dans etti. Instagram’ın çöl efektlerini kullanan Tüzünataç, evin salonunu ‘Burning Man Festivali’nin yapıldığı Amerika Nevada olarak işaretledi. Berk Suyabatmaz ise bu sırada dizüstü bilgisayarı ile ilgilendi.