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14.08.2020 - 17:26 |

Berrak Tüzünataç’ın evini soyan hırsızlar ikinci kez yargılandı

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın evi 2014 yılında soyuldu. Eve camdan giren hırsızlar, iki telefon ile reklamcı Kerem Kanık'ın motosikletini çaldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen Sümeyye Sağlan ile Recep Şimşek, tutuklanıp cezaevine gönderildi, haklarında dava açıldı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan yargılamada hırsızlar, 6'şar yıl 8'er ay hapse çarptırıldı. Dosya, Yargıtay'a gönderildi.

Berrak Tüzünataç’ın evini soyan hırsızlar ikinci kez yargılandı
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Günaydın'da yer alan habere göre; Yargıtay, iki hırsızın davadan vareste tutulmaması (duruşmaya gelmeme hakkı) yönünde karar olmamasına rağmen vareste tutulduğu ve hukuka aykırılık olduğunu belirtip dosyayı bozdu.

Yargılama yeniden yapıldı. Asliye Ceza Mahkemesi iki sanığa tekrar aynı cezayı verdi.

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Cadde Yazarları

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