Beş yıl sonra albüm

Gökhan Özen, beş yıl aradan sonra çıkardığı ‘Firardayım’ albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkıcı, projeyle aynı adı taşıyan parçanın klibini ise uzun süredir yaşadığı Los Angeles’ta çekti. Özen, video için 55 bin dolar (363 bin TL) harcadı.