24.03.2020 - 07:00 |
Beş yıl sonra albüm
Gökhan Özen, beş yıl aradan sonra çıkardığı ‘Firardayım’ albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.
Gökhan Özen, beş yıl aradan sonra çıkardığı ‘Firardayım’ albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkıcı, projeyle aynı adı taşıyan parçanın klibini ise uzun süredir yaşadığı Los Angeles’ta çekti. Özen, video için 55 bin dolar (363 bin TL) harcadı.
Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.