Beşi bir arada

Şebnem Çapa, Zeynep Çarmıklı, Bettina Machler, İçim Gömüç ve Hatice Berkman’ın yer aldığı dostlar, Kurban Bayramı vesilesiyle gittikleri Bodrum tatillerine tüm hızıyla devam ediyor. Ekip, yemek sonrası çıktıkları tekne gezisinde neşeli saatler yaşadı.