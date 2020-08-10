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10.08.2020 - 07:00 |

Beşi bir arada

Şebnem Çapa, Zeynep Çarmıklı, Bettina Machler, İçim Gömüç ve Hatice Berkman’ın yer aldığı dostlar, Kurban Bayramı vesilesiyle gittikleri Bodrum tatillerine tüm hızıyla devam ediyor.

Beşi bir arada
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Şebnem Çapa, Zeynep Çarmıklı, Bettina Machler, İçim Gömüç ve Hatice Berkman’ın yer aldığı dostlar, Kurban Bayramı vesilesiyle gittikleri Bodrum tatillerine tüm hızıyla devam ediyor. Ekip, yemek sonrası çıktıkları tekne gezisinde neşeli saatler yaşadı.

Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.
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Cadde Yazarları

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